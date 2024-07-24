Долг Москвы превысил 180 млрд рублей

По словам главы департамента финансов столицы, долговая нагрузка находится на минимальном уровне.

Долговые обязательства Москвы превысили 180 млрд рублей. Об этом заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы.

По ее словам, из этой сумму 80 млрд рублей являются долговыми обязательствами по ценным бумагам, которые были выпущены в Москве в 2021 году. Также Зяббарова отметила, что на данный момент долговая нагрузка города находится на минимальном уровне.

Профиль долга у нас распределен равномерно, все необходимые ресурсы в законопроекте бюджета предусмотрены. Никаких пиковых нагрузок, связанных с погашением и обслуживанием долга, не возникает. Елена Зяббарова, руководитель департамента финансов Москвы

