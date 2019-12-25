Октябрьский районный суд вернул прокурору иск по делу Dolce&Gabbana

Депутат Романов отозвал свое обращение.

Октябрьский районный суд вернул прокурору административное исковое заявление по делу Dolce&Gabbana, передает объединенная пресс-служба судов вечером во вторник, 8 июня.

Суть иска заключалась в признании информации, которая публикуется в Instagram-аккаунте известного бренда, запрещенной к распространению на территории страны. В пресс-службе уточнили, что недостатки не устранили в установленный срок, а депутат Романов свое обращение решил отозвать.

Заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике. Доказательств того, что в ходе проведения проверки определить административного ответчика не представилось возможным, суду не представлено. отмечают в пресс-службе

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Фото: Piter.tv