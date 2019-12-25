  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Октябрьский районный суд вернул прокурору иск по делу Dolce&Gabbana
Сегодня, 21:10
111
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Октябрьский районный суд вернул прокурору иск по делу Dolce&Gabbana

0 0

Депутат Романов отозвал свое обращение.

Октябрьский районный суд вернул прокурору административное исковое заявление по делу Dolce&Gabbana, передает объединенная пресс-служба судов вечером во вторник, 8 июня.

Суть иска заключалась в признании информации, которая публикуется в Instagram-аккаунте известного бренда, запрещенной к распространению на территории страны. В пресс-службе уточнили, что недостатки не устранили в установленный срок, а депутат Романов свое обращение решил отозвать. 

Заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике. Доказательств того, что в ходе проведения проверки определить административного ответчика не представилось возможным, суду не представлено.

отмечают в пресс-службе

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга требует запретить группу "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook.

Фото: Piter.tv

Теги: dolce gabbana, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии