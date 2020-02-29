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Состоялась премьера документального фильма "Рок за гранью" режиссера Сергея Дебижева

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Фильм посвящен главным героям русского рока 80 – 90 годов XX века: Виктору Цою, Борису Гребенщикову и Сергею Курёхину.

В субботу, 25 сентября, состоялась эксклюзивная премьера новой документальной ленты режиссёра Сергея Дебижева в онлайн-кинотеатре KION. 

"Рок за гранью" — документальный срез эпохи, феномен Русского рока и его влияние на умы и души людей в период застоя и распада СССР. Центральными героями документального исследования Дебижева становятся главные фигуры Русского рока, к которым в 80-е – 90-е годы прошлого века было приковано максимальное внимание: Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Сергей Курёхин.

"Рок за гранью" это не просто смешение интервью экспертов и иллюстрирующих кадров хроники, это художественный образ эпохи до, во время и после Перестройки приведшей к масштабным изменениям в жизни России и той роли, которую сыграл Русский рок в этом процессе.

Автор фильма Сергей Дебижев — советский и российский режиссер, работающий в разных кинематографических жанрах. Его фильм "Два капитана 2", созданный в 1992 году, стал культовым в молодежной среде. Одна из последних документальных работ Дебижева "Крым небесный" участвовала в конкурсе 42-го Московского кинофестиваля. Российская премьера фильма "Рок за гранью" состоялась на 29-м фестивале "Окно в Европу" в Выборге, где картина была отмечена специальным призом жюри.

Ранее киностудия "Ленфильм" начинает отбор проектов на участие в сценарно-режиссерской лаборатории.

Видео: Youtube / kionru

Теги: гребеннщиков, документальный фильм, кино, рок за гранью, цой
Категории: Культура, Лента новостей, Новости СПб,

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Nfnmzyf99
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