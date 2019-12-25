Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Доктор Александр Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты "Русской службы "Би-би-си"" со ссылкой на собственный источник в организации по борьбе с распространением инфекции. Эксперт утверждает, что на должность назначили главного врача московской городской клинической больницы под номером 71, который также известен в роли ведущего телевизионной программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Источник сообщил, что Мясников станет основным спикером, который будет информировать население об угрозе распространения COVID-19. В его обязанности будет входить рассказывать гражданам страны о способах профилактики и лечения заболевания. Он будет представлять проекты психологической поддержки, программы эпидемиологов, проекты по тестированию вируса и изготовлению вакцин. Также врач займется разоблачением фейковых новостей о коронавирусе.

Назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.