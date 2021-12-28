Доктор Мясников развеял популярные у россиян мифы о похмелье

Врач объяснил, какие "лайфхаки" не помогут человеку при похмелье.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о похмелье. Информацией специалист поделился со зрителями программы "О самом главном", выходящей на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. В частности, эксперт напомнил гражданам о том, что обезболивающие не помогут избежать похмелья, даже если принять их перед сном.

Вы только создадите лишнюю нагрузку на печень, желудок и так далее. Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего. Александр Мясников, доктор

Медик опроверг утверждение о том, что если правильно повышать градус алкоголя, то никакого похмелья не будет. Он не увидел никакой связи. Специалист подчеркнул, что если употреблять спиртное в умеренном количестве, то снижение градуса не должно привести человека к неприятным последствиям.

Врач напомнил о том, что от похмелья можно погибнуть. В худшем случае у человека разовьется белая горячка. Оно возникает при отмене алкоголя у людей, у которых медики зафиксировали вторую или третью степень алкоголизма.

Я всегда говорю, что если вы идете, и вас встречает на улице алкоголик, весь трясется, бледный, пот течет, и говорит: "Дай денег, а то умру", вот он не врет, он может умереть. Дайте денег, не берите грех на душу. Александр Мясников, доктор

Доктор Мясников назвал эффективное средство от похмелья.

Фото и видео: YouTube / Россия 1