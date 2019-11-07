Доктор Мясников назвал эффективное средство от похмелья

Злоупотребление алкоголем ведет к выведению электролитов из организма, напомнил эксперт.

Эффективным средством от похмелья является отказ от злоупотребления алкоголем. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил российский врач Александр Мясников.

Эксперт дал совет россиянам контролировать себя при употреблении спиртных напитков, чтобы избежать неприятных последствий. Мясников уточнил, злоупотребление алкоголем ведет к выведению электролитов из организма человека.

Надо просто не доводить до похмелья – это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья. Александр Мясников, врач

По его словам, похмелье может представлять смертельную угрозу. Больше всего уязвимы перед этим пожилые или люди с факторами риска.

Ранее Мясников объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя.

Видео: Youtube / Россия 1