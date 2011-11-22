Доктор Мясников рассказал о вынесенном после похода на Эльбрус правиле

Врач поделился впечатлениями от похода.

Российский телеведущий Александр Мясников вынес для себя новое правило после похода на Эльбрус. Доктор поделился с подписчиками аккаунта в Instagram тем, что он понял в рамках путешествия. Он разместил в социальной сети ролик, на котором находится в компании с другими мужчинами и рассказывает о проведенном походе.

Самое главное, что я вынес: никогда не верь инструктору. Если он говорит, что самый трудный пик был сегодня, а завтра будет легче — врет. Если он говорит, что сядем за одним поворотом — врет. Не за одним, а за десятым. Александр Мясников, врач

По мнению путешественника, если инструктор скажет о том, что "самое трудное позади", это будет лишь означать, что туристу следует напрячься, так как его ждет самая трудная часть похода впереди. По мнению Мясникова, инструктор старается успокоить путешественника о тот момент когда впереди должна начаться "жопа".

Мясников назвал симптом, который путают с инсультом.

Фото и видео: Instagram / alexander_myasnikov1