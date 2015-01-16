Российский телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который путают с инсультом. В эфире телеканала "Россия-1" специалист объяснил зрителям, что некоторые пациента зачастую связывают головокружение с проблемами с сосудами головного мозга. Он уточнил, что говорит об ощущении мнимого вращения пространства.
Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу.
Александр Мясников, доктор
Эксперт уточнил, что кроме головокружения, от которого трудно стоять на ногах, на проблему с внутренним ухом может указывать также тошнота. Врач рекомендовал при данных признаках болезни обращаться к отоларингологу.
Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте.
Фото и видео: YouTube / Россия-1
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