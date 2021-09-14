Доктор призвал не давать пациентам лекарства, снижающие давление.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте. В эфире телеканала "Россия-1" в рамках программы "О самом главном" медик объяснил, что при диагнозе прием пациентами препаратов для снижения давления может привести к смерти. Он объяснил, что причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.

Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени. Александр Мясников, врач

При снижении давления у инсультников процесс приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках. Доктор призвал не давать лекарства и лучше "ничего не делать", потому что в противном случае можно привести человека к летальному исходу. Врач рекомендовал при инсульте на протяжении трех часов госпитализировать пациента в больницу, где специалисты окажут ему необходимую помощь.

Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D.

Видео: YouTube / Россия 1