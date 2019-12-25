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Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D
Сегодня, 8:22
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Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D

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Доктор рассказал о том, кому следует принимать комплекс с витамином D.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал "исключительный" способ восполнить дефицит витамина D. В эфире телеканала "Россия-1" медик назвал отличительные особенности приема данного витамина.  Он напомнил, что витамины, получаемые при употреблении продуктов, лучше усваиваются организмом, чем при принятии прописанных врачами витаминно-минеральных комплексов. Однако в случае с витамином D, принимать его следует в таблетках. 

Витамин D — это одно из небольших исключений. Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым.

Александр Мясников, врач

Эксперт объяснил зрителям программы, что прием витамина D особенно актуален для пациентов, у которых лабораторное исследование выявило дефицит вещества. Кроме таблеток, восполнить витамин можно за счет морепродуктов, печени трески, водорослей, яиц.

Мясников назвал продукт, вызывающий рак толстого кишечника.

Фото: Россия-1

Теги: александр мясников, витамин d
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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