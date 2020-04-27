Доктор Мясников предрек более смертоносную эпидемию

И добавил, что сейчас самое опасное место — это больница.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, главврач одной из московских клиник и телеведущий Александр Мясников предрек более смертоносную эпидемию. Заявление он сделал в передаче на YouTube-канале "Соловьёв Live".

По его словам, следует ждать наступление более страшной эпидемии — со смертностью в районе 30-35%. При этом нынешняя пандемия коронавируса в мире позволит человечеству лучше подготовиться к ней.

По словам доктора и ТВ-ведущего, самое опасное место сейчас — это больница. Причина в том, что именно там больше всего шансов заразиться COVID-19.

Ранее врачи в РФ опубликовали список умерших коллег с коронавирусом.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE