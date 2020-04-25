Врачи в РФ опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Список может пополниться новыми именами. Их могут внести пользователи, которым известно о профессиональных трагедиях.

В сети появился сайт, где опубликован список врачей, которые погибли в России за время пандемии коронавируса, Таблица находится в открытом доступе. В так называемый "Список памяти" вошли 28 имен — врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другой медицинский персонал российских больниц.

В числе погибших врачей указан врач-анастезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. В текущей версии списка оказались три медика из Белоруссии и медсестра из Ярославля, чье имя и место работы не указано.

По словам авторов проекта, их задача заключалась сохранении памяти об умерших медицинских работниках.

Ранее доктор Александр Мясников в своем телеграм-канале привел данные о смертности от коронавируса и других болезней. Врач напомнил, что от коронавируса на сегодняшний день погибло порядка 195 тысяч человек.

Фото: Piter.tv