Осложнения у зараженных коронавирусом часто бывают вызваны бактериями, на которые "ничего" не действует.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

Во время видеоролика доктор Комаровский прочитал сообщение от подписчицы, которая рассказала, что в Италии употребляют антибиотики "по любому поводу". Подписчица поинтересовалась могло ли это стать причиной высокой смертности от коронавируса.

"Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", —отметил Комаровский.

Комаровский призвал подписчиков не принимать антибиотики в качестве самолечения. Он отметил, что такие лекарства в качестве профилактики не уменьшают, а увеличивают вероятность бактериальных осложнений.

Ранее мы сообщали о том, что китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом.

Видео:Доктор Комаровский/YouTube