Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Они считают, что меры эффективны и приняты вовремя.

Китайские медэксперты, которые прибыли в Россию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, оценили меры, которые приняли власти РФ.

Группа медиков из КНР считает, что меры по борьбе с COVID-19 в России были приняты своевременно — и поэтому они эффективны. Таким мнением поделился руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

Он также отметил, что российские журналисты ведут себя правильно. Ван Кайли добавил, что коронавирус — новая инфекция. Поэтому всё медицинское и научное сообщество находится на стадии его исследования.

Ранее российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране. По данным заведующего лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии Михаила Кирпичникова, прогнозировать пик распространения инфекции можно к концу апреля или началу мая. После этого периода начнется "плато".