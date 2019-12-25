Этот период придется на конец апреля-начало мая.

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране. По данным заведующего лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии Михаила Кирпичникова, прогнозировать пик распространения инфекции можно к концу апреля или началу мая. После этого периода начнется "плато". Об этом специалист рассказал в интервью "Парламентской газете".

Михаил Кирпичников заявил, что на данный момент сложно предсказать, как долго продлится плато. Это будет зависеть от нескольких факторов. Одним из критериев будет считаться соблюдение режима самоизоляции, введенного правительством. По мнению академика РАН, в России следует принимать еще более жесткие меры по борьбе против COVID-19. Он уверен, что Китай в этом вопросе проявлял правильную тактику. Страны с более мягкими ограничениями показывают менее успешные результаты.

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса.