Доктор Комаровский объяснил, нужно ли завершать курс лечения антибиотиками

Врач назвал причину в изменении лечения.

Доктор Евгений Комаровский объяснил, нужно ли завершать курс лечения антибиотиками. В собственном Telegram-канале специалист подчеркнул, что иногда эти препараты не нужны человеку для лечения. В этом случае следует немедленно прервать курс приема. Эксперт уточнил, что такое решение пациент должен принять при условии, что после назначения антибиотиков оказалось, что решение лечащего врача было необоснованным. Для примера медик привел ангину, которая на самом деле может оказаться вирусным фарингитом.

Для чего мы требуем, настаиваем на завершении курса лечения антибиотиками? Для того, чтобы не осталось устойчивых бактерий. А если мы лечим неведомо что, если мы лечим вирусную инфекцию антибиотиками, когда антибиотик не нужен, то никакой речи об устойчивых бактериях к антибиотику не идет. Евгений Комаровский, доктор

По словам специалиста, если становится известно о том, что антибиотики принимаются пациентом зря, то такое лечение нужно сразу же прекратить.

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Фото и видео: Telegram / Доктор Комаровский

