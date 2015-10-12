С 15 августа Доковый мост в Кронштадте будет закрыт на капитальный ремонт

Работы здесь продлятся 9 месяцев.

В среду, 15 августа, Доковой мост в Кронштадте закрывают на капитальный ремонт. Работы здесь продлятся 9 месяцев. Об этом сообщает глава администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

Отмечается, что мост через канал дока Петра Великого будут реставрировать впервые. Конструкцию полностью разберут. После металлические элементы очистят от коррозии и нанесут на них специальный раствор. Кроме того, специалисты займутся реставрацией разрушенных гранитных камней облицовки, заменят гранитные плиты и восстановят уникальный поворотный механизм. Таким образом мосту хотят вернуть исторический облик.

Во время ремонта моста движение по Макаровской площади будет прекращено, а через канал дока Петра Великого установят временный переход для пешеходов.

Ранее мы писали, что на Большом Обуховском мосту закрываются на ремонт две полосы движения.

Фото: Википедия / IzoeKriv