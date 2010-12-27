Россияне больше не должны доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ

Факт отсутствия долга должен быть подтверждён на основании вступившего в силу решения суда.

Россиянам больше не придется доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении. Инициаторами проекта стали депутаты Госдумы во главе с членом Комитета по труду, социальной политике Андреем Исаевым Об этом сообщает "Парламентская газета".

В соответствии с новым законом граждане не обязаны доказывать, что у них нет долгов по ЖКХ, факт отсутствия долга подтверждается решением суда. Этот документ также разрешит регионам запрашивать данные в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В Санкт-Петербурге проблем с подтверждением отсутствия задолженностей не было у тех управляющий компаний, которые работают с ГУП "ВЦКП".

Программное обеспечение ГУП "ВЦКП" позволяет управляющей организации при заключении соглашений о погашении задолженности, обозначать его наличие в информационной системе. При этом должнику восстанавливается право на получение мер социальной поддержки. В Петербурге около 1 млн 300 тысяч льготников, и учёт таких особенностей позволяет вести гибкую работу с населением, минимизировать наступление спорных ситуаций типичных для других регионов. Александр Локтионов, ГУП "ВЦКП"

Верховный суд России заступился за права социально незащищённых граждан на получение льгот по оплате коммунальных услуг. Смоленский суд рассматривал спор инвалида II группы и местных чиновников, которые лишили дотации гражданку за дог в 825 рублей.

Программа помощи определенным категориям граждан является федеральной, поэтому местные законы по ограничению в выплате компенсаций не являются главными. Верховный суд РФ

Суд просит более человечно относиться к людям, имеющим долги за ЖКХ. Нужно узнавать, по каким причинам гражданин не смог заплатить за услуги, а не сразу лишать его социальной поддержки.

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