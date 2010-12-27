В августе петербуржцы получат новые счета за ЖКУ

«Розовые квитанции» изменили привычный формат на отправление-конверт. Теперь все личные данные о начислениях и задолженностях будут скрыты внутри квитанции. А сам счёт с увеличенным шрифтом уместится на большом листе формата А4.

С августа 2019 года петербуржцы будут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в новом формате отправления-конверта.

Обновленная "розовая квитанция" представляет собой сложенный вдвое лист формата А4. Предыдущий платежный документ был в 2 раза меньше.

Новый счет имеет перфорацию по обоим краям, что делает максимально простым процесс открытия квитанции.

Форма конверта позволяет скрыть личные данные получателя, а также информацию о начислениях и задолженностях внутри квитанции.

Виктор БОРЩЕВ, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга:

Этот лист А4 нужно было резать для того, чтобы достичь вот такого формата. Сейчас операции сократились и соответственно мы выигрываем в скорости, нам нужно всего 4-5 дней для того, чтобы по этому расчетному центру подготовить 1 млн 360 тысяч таких квитанций.

В адрес Жилищного комитета и расчетного центра ГУП ВЦКП поступало много обращений с просьбой увеличить шрифт и сам размер "розовых квитанций".

Новый формат счёта позволяет при необходимости еще больше детализировать информацию о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и сервисах, которые доступны для заказа на сайте расчетного центра ГУП ВЦКП.

По просьбам управляющих организаций были расширены поля для размещения новых услуг. Органы исполнительной власти также получили увеличенное пространство для печати социально-значимой информации

Виктор БОРЩЕВ, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга:

Свернутый формат А4 позволил закрыть информацию, которая в ней есть, увеличить шрифт, доступность и читабельность этого документа на весь разворот. На обратной стороне мы получили возможность в крупном виде размещать информацию любого содержания. Сейчас мы на нем доводим до населения информацию по сокращению темпов роста тарифов. И в последующем можно здесь любую информацию проводить.

Обновленные "розовые счета" сохраняют концепцию единого платежного документа и предусматривают возможность единовременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Горожане ничего не будут доплачивать за новый формат квитанций. ГУП ВЦКП из собственных средств закупило оборудование, позволяющее "запечатывать" счета.