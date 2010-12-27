Долг за ЖКУ может стать причиной отказа в выезде заграницу

Ликвидировать любую задолженность нужно заблаговременно, особенно в преддверии отпуска, так как информация поступает в службу судебных приставов не сразу. Один из самых распространенных сценариев для отказа в выезде – долг за жилищно-коммунальные услуги. За разъяснением о порядке оплаты коммунальных долгов и пеней PITER.TV обратил к городскому вычислительному центру ГУП ВЦКП.

С началом сезона отпусков, в СМИ появились публикации о неприятных ситуациях на границе, когда в планы на хороший отдых вмешивалась история с забытыми неоплаченными долгами. Подчас предотпускная суета, и тщательная подготовка к поездке откладывала на потом привычные домашние заботы. Однако долг за жилищно-коммунальные услуги может стать причиной запрета для выезда заграницу.

В городском вычислительном центре ГУП ВЦКП, который обрабатывает платежи подавляющего большинства петербуржцев напоминают, что в случае наличия задолженности, нужно заблаговременно позаботиться о ее погашении, так как на поступление информации о погашенном долге в службу судебных приставов так же необходимо время.

В следующем после оплаты задолженности месяце вы получите счет с начисленными пенями. Расчет суммы пеней производится после погашения имеющегося долга, так как дата платежа определяет расчетный период для начисления пеней. Оплатить счет с задолженностью или пени, желательно до 23 числа для возможности учета информации о погашении долга в счете следующего месяца, т. к. счета формируются из информационного среза на 26 число. Информация о платежах, поступившая, к примеру, после 25 июня, уже не попадает в счета июля и будет учтена только в счетах августа, -

разъяснили в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Специалисты расчётного центра пожелали всем петербуржцам хорошего отдыха и напомнили, что для оперативной бескомиссионной оплаты счетов за ЖКУ, можно воспользоваться онлайн сервисом на сайте ВЦКП www.kvartplata.info, мобильным приложением "ЖКХ+", а также Личным кабинетом.