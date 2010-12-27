Вычислительный центр напоминает о переходе УК и ТСЖ на онлайн-кассы

ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" уже выполняет требования поправки к 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Отчетность для налоговой инспекции формируется ежедневно, согласно законодательству.

Вычислительный центр напоминает, что с 1 июля 2019 года все управляющие компании и ТСЖ обязаны перейти на онлайн-кассы. Правительство РФ внесло поправки в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" от 22 мая 2003 года №54-ФЗ. Теперь подразделения должны проводить все платежи через контрольно-кассовую технику с применением фискального наполнителя. Устройство передает данные о поступивших платежах в налоговую службу.

ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" уже выполняет требования поправки к 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Отчетность для налоговой инспекции формируется ежедневно, согласно законодательству. Услуга доступна для контрагентов Предприятия, сотрудничающих в рамках модернизированных сервисов по моделям обслуживания "Комплексная" и "Классическая" ("розовые бланки").

Напомним, что изменения в законе предполагали обязать подотчетных предпринимателей применять онлайн-кассы с 01 июля 2019 года. Введение данной поправки в применении к сфере ЖКХ отложено до 01 июля 2021 года, но обязанность устанавливать онлайн-кассы не отменена.

Фото: budemdobree.ru