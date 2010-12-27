В Петербурге запустили сервис для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ

Теперь у петербуржцев есть возможность проверить принадлежность сотрудника к той или иной ресурсоснабжающей или эксплуатирующей организаций.

С 15 июля в Петербурге начал работу сервис, созданный для борьбы с обманщиками в жилищно-коммунальной сфере. С инициативой выступили СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр", Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Например, если к вам пришёл работник проверить отопительную систему, произвести замену счетчика или предоставить любую другую жилищно-коммунальную услугу, теперь у гражданина есть возможность зайти на сайт и проверить, действительно ли сотрудник числиться в эксплуатирующей или ресурсоснабжающей организации.

Сервис обслуживает таких поставщиков жилищно-коммунальных услуг, как: ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", АО "Петроэлектросбыт", ГУП "ТЭК СПб", ГРО "ПетербургГаз", ПАО "Ленэнерго" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Если к вам пришёл сотрудник той или иной службы и вы сомневаетесь в его принадлежности к данной организации, то позвонив по телефону 576-4-004 или 004 вас переведут на горячую линию нужной организации и проконсультируют касательно того, проводятся ли работы в доме и был ли направлен сотрудник предприятия. Горячая линия обслуживает звонки круглосуточно и без выходных.

Кроме того, на лицевой стороне "розовых квитанции" от расчетного центра ГУП ВЦКП есть контакты всех служб, отвечающих за содержание и аварийное обслуживание конкретного дома. Житель может по ним позвонить и убедиться, действительно ли визитёры являются представителями управляющей компании или аварийной службы.

Фото: doservis.ru