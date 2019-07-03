ВЦИОМ: россияне довольны качеством услуг ЖКХ

Примерно две трети жителей России удовлетворены уровнем сервиса в сфере ЖКХ - об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

60% россиян устраивает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Для сравнения данные подобного опроса в 2010 году свидетельстоввали о наличии удовлетворенных сервисом лишь 39% респондентов. Вместе с этим за прошедшие 9 лет снизилось число россиян, имеющих нарекания к качеству работы своих жилищно-коммунальных служб. С 52 процентов в 2010-м году до 30 процентов в 2019-м.

Согласно данным ВЦИОМ, с 2015 года в России значительно увеличилась доля тех, кто хочет жить в отдельно стоящем доме - с 8% до 31%. Еще одна интересная статистика: оплатой услуг ЖКУ чаще занимаются женщины - 65%, а вот 43% россиян даже не знают или не помнят, как именуется управляющая компания, которая обслуживает их дом. Кстати, такую информацию получить проще простого: достаточно заглянуть в платежную квитанцию, которую рассылает ГУП ВЦКП.

Квитанции ГУП ВЦКП очень информативны. На лицевой стороне бланка в средней части под штрих-кодом указана вся необходимая для граждан инфрмация: телефон бухгалтерии управляющей организации или ГУЖА, адрес и часы приёма, телефон аварийной службы, -

рассказали в расчётном центре, который на сегодняшний момент обрабатывает платежи более 70% жителей Санкт-Петербурга.

Фото: krasnoturinsk.tilda