  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дочерняя организация "Газпрома" приспособит доходный дом на Фурштатской под современное использование
Сегодня, 13:42
39
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дочерняя организация "Газпрома" приспособит доходный дом на Фурштатской под современное использование

0 0

Большого количества мест для проживания проект реконструкции не подразумевает.

Бывший доходный дом на Фурштатской улице, 60 реконструируют под апартаменты. Этим будет заниматься дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газэнергопром Девелопмент". Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Объект приспособят под современное использование. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Доходный дом Н.В. Спиридонова был построен в 1905-м году. 

Согласно проекту, на первом и втором этаже будет зона для приема гостей, на третьем — зона для приема делегаций и проведения переговоров. У шестого и седьмого назначение "спорт". Проживание будет рассчитано всего на 5 человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все арендаторы должны покинуть "Апраксин двор". 

Фото: citywalls.ru

Теги: апартаменты, газпром, доходный дом спиридонова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии