Доходный дом Васильева признали региональным памятником

Здание 1901-1902 г.г. постройки является многоквартирным домом.

Доходный дом титулярного советника Андрея Васильева на Гатчинской улице (Петроградская сторона) вошёл в реестр региональных памятников. Об этом рассказала пресс-служба КГИОП.

Изначально проект здания разработал гражданский инженер Василий Корвин-Круковской: он предполагал оформление фасада в стиле поздней эклектики с элементами классицизма. после он был преобразован по просьбе архитектора Василия Шауба. Новый автор приблизил облик здания к стилю модерн и снабдил фасады с эркерами в виде башенок, щипцами, рустами и лепными элементами.

Здание 1901-1902 г.г. постройки является многоквартирным домом.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом на Австрийской площади признали памятником.

Фото: КГИОП