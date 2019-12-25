Доходный дом Корниловой на Васильевском острове добавили в список региональных памятников

Шестиэтажный дом построили в стиле модерн по проекту архитектора Александра Барановского в 1909 году.

Доходный дом Корниловой в Василеостровском районе вошел в список региональных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Здание находится на Среднем проспекте В. О., 56. Шестиэтажный дом построили в стиле модерн по проекту архитектора Александра Барановского в 1909 году. Здание выделяет граненая башня углового эркера — ее купол напоминает колокольчик с бельведером.

Объект отличается ярким дизайном. Фасады дома облицованы зеленой, белой и красной керамической плиткой.

В 1911-1913 годах в этом доме жил известный художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. В этот период он написал картину "Купание красного коня". В наши дни здание является жилым домом.

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Доходный дом А.П. Корниловой" был включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

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Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры