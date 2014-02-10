Доходный дом Кавоса на Большой Монетной признали памятником

Дому удалось сохранить архитектурно-художественное решение фасадов.

КГИОП включил жилой "Дом Е.Ц.Кавоса" на Большой Монетной улице в список объектов культурного наследия. Постройка считается одной из первых и наиболее весомых при становлении модерна.

Здание было построено в 1896 году для директора горнозаводского общества, инженера Евгения Цезаревича Кавоса и его именитых родственников.

В XIX - XX веке в доме бывали Илья Репин, Архин Куинджи, Анатолий Кони и другие выдающиеся деятельности. Кроме того, в нем проживал ученый-энергетик Генрих Графтио, в честь которого названа одна из улиц в Петроградском районе.

В начале XX века дом был реконструирован. Его расширили и построили надстройку. Еще одна из интересных столиц в истории здания: в 1914 году прима-балерина Мариинского театра Матильда Ксешинская на свои деньги устроила в доме лазарет на 20 кроватей для тяжело раненых.

Особенную историческую ценность представляет архитектурно-художественное решение фасадов. Дом также сохранил конструкции лестниц, световые фонари, ворота, некоторые элементы декора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четыре люстры на Московском вокзале решили включить в перечень предметов охраны.

Фото: пресс-служба КГИОП