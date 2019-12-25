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Доходы жителей Ленобласти выросли в 1,5 раза за 5 лет
Сегодня, 8:57
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Доходы жителей Ленобласти выросли в 1,5 раза за 5 лет

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За 5 месяцев показатель увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 63,7 тыс. рублей.

За период с 2018 по 2023 г.г. средняя зарплата жителей 47-ого региона возросла в полтора раза. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме того, за 5 месяцев показатель увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 63,7 тыс. рублей.

Областная служба занятости принимает активные меры по стабилизации рынка труда. В том числе, жители региона имеют возможность пройти профессиональное переобучение, а также воспользоваться помощью центра занятости для безработных и тех, кто оказался под риском увольнения.

Ранее мы сообщили о том, что новое рентгенологическое отделение открылось в поликлинике в Новом Девяткино.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, экономика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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