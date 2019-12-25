Доходы и расходы Петербурга на ближайшие три года подсчитали в Смольном

Доходы Петербурга за период с 2025 по 2027 год составят 4,229 триллиона рублей, сообщили журналистам 30 сентября вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Прогнозируется, что доходы города в ближайшие три года будут увеличиваться. В 2025 году доходы составят 1,323 триллиона рублей, в 2026 году — 1,4 триллиона, а в 2027 году — 1,506 триллиона рублей. Расходы бюджета за тот же период достигнут 4,662 триллиона рублей. Большая часть средств будет направлена на образование (1,045 триллиона рублей или 22%), социальную политику (691 миллиард рублей или 15%) и транспорт (680 миллиардов рублей или 15%).

В 2025 году расходы составят 1,467 триллиона рублей. На адресную инвестиционную программу на три года предусмотрено 802 миллиарда рублей.