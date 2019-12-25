Доходы и расходы бюджета Петербурга на 2023 год могут возрасти

Так, показатели дохода могут увеличиться с 1,048 трлн до 1,093 трлн рублей.

Комитет финансов Северной столицы представил законопроект, касающийся корректировки городского бюджета на 2023 год. Документ разместили в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Так, показатели дохода могут увеличиться с 1,048 трлн до 1,093 трлн рублей. При этом расходы также возрастут с 1,195 трлн до 1,202 трлн рублей. Дефицит бюджета, по прогнозам ведомства, будет равен 109 млрд вместо ранее завяленных 146 млрд рублей.

Кроме того, были изменены показатели на 2024-2025 гг. За этот период планируется нарастить бюджетные доходы до 1,141 трлн и 1,194 трлн рублей соответственно. Расходы на плановый 2024 год будут увеличены до 1,180 трлн рублей, а дефицит составит 38,9 млрд рублей. В 2025 году расходы увеличатся до 1,239 трлн рублей, а дефицит бюджета должен составить до 45,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что новый порядок госнадзора за состоянием аттракционов утвердили в Петербурге.

Фото: Piter.TV