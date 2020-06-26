Губернатор Петербурга в 2020 году заработал в 2 раза меньше жены

Собственности у супруги градоначальника также больше.

Доход губернатора Петербурга Александра Беглова в 2020 году составил 4,048 млн рублей. Это на 5% больше, чем в 2019. Декларация была размещена на сайте администрации города.

В собственности Александра Беглова находятся три земельных участка общей площадью 3 тыс. "квадратов", половина жилого дома, площадь которой составляет 120,6 кв. метров, квартира в 150 "квадратов" и небольшой гараж. Также градоначальник пользуется еще одной квартирой площадью 106,7 кв. метров.

Жена губернатора, Наталья Беглова, задекларировала доход в 11,5 млн рублей. Ее доход за год увеличился на 1,4 млн рублей. Супруге принадлежит земельный участок, четыре квартиры, жилой дом, половина жилого дома, 50% двух земельных участков, гараж, легковой автомобиль Mercedes-Benz E300. Она пользуется земельным участком в 23 "квадрата" и машиноместом.

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Фото: Piter.TV