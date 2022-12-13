Доходы бюджета Петербурга за 2022 год превысили 1,160 млн рублей

1,122 трлн рублей из этой суммы являются собственными доходами города.

За 2022 год доходы в бюджет Петербурга составили 1,162 трлн рублей, превысив прогнозы. Об этом во вторник, 24 января, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как подчеркнул градоначальник, 1,122 трлн рублей из этой суммы относятся к собственным доходам Северной столицы. Прошлогодний бюджет, утверждённый на уровне 1,108 трлн рублей, и уточненный план года, составивший 1,110 трлн, удалось исполнить на 105 % и 104,8 % соответственно. Исполнение самого бюджет составило 99,1 %.

По данным председателя комитета финансов города Светланы Енилиной, Петербург приобрёл рекордный объем неналоговых доходов. В казну поступило 76,5 млрд рублей, около 39 % из которых составили доходы от размещения бюджетных средств.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург приобретёт 2 новых проходческих щита для строительства новых станций метро.

Фото: Piter.TV