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Доходы бюджета Петербурга к 2024 году составят один триллион рублей
Сегодня, 13:29
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nastya960

Доходы бюджета Петербурга к 2024 году составят один триллион рублей

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Председатель комитета финансов назвал пять направлений, которые помогут увеличить доход.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников, выступая с докладом перед губернатором Петербурга , отметил, что уровень доходов бюджета Северной столицы составит 1 триллион рублей  к 2024 году.

В 2020-2022 годах темпы роста доходов бюджета планируются на уровне, соответствующем темпам роста экономики — 108-109%. Также Корабельников предложил ввести ограничения, согласно которым размер долга не должен быть более чем 25% от дохода.

Корабельников назвал пять направлений, которые помогут увеличить доход до триллиона  в год. Среди них - повышение эффективности управления государственным имуществом, стимулирование экономического роста, новые доходные источники, администрирование доходов, привлечение средств федерального бюджета.

Также на заседании Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.TV

Теги: алексей корабельников, доходы, расходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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