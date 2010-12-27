Доходы бюджета Петербурга к 2024 году составят один триллион рублей

Председатель комитета финансов назвал пять направлений, которые помогут увеличить доход.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников, выступая с докладом перед губернатором Петербурга , отметил, что уровень доходов бюджета Северной столицы составит 1 триллион рублей к 2024 году.

В 2020-2022 годах темпы роста доходов бюджета планируются на уровне, соответствующем темпам роста экономики — 108-109%. Также Корабельников предложил ввести ограничения, согласно которым размер долга не должен быть более чем 25% от дохода.

Корабельников назвал пять направлений, которые помогут увеличить доход до триллиона в год. Среди них - повышение эффективности управления государственным имуществом, стимулирование экономического роста, новые доходные источники, администрирование доходов, привлечение средств федерального бюджета.

Также на заседании Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.TV