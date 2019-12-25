Доходы Лазарева в 2020 году снизились в десять раз

По некоторым данным, у певца образовался долг по ипотеке. Насколько крупный – неизвестно.

Российский певец и участник "Евровидения" Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение. В беседе с журналистами портала "Дни.ру" артист рассказал, что его доходы в 2020 году снизились в десять раз. При этом расходы не только уменьшились, но и выросли.

Во время пандемии коронавируса Лазарев продолжает покупать песни, снимать клипы и шить костюмы. Несмотря на финансовые трудности, он не уволил ни одного человека из своей команды и исправно платить всем зарплату.

По данным СМИ, у певца образовался долг по ипотеке. Сколько именно задолжал артист банку – неизвестно. Кроме Лазарева в тяжелой ситуации также оказались Павел Прилучный, Анна Седокова, Александр Незлобин и другие артисты.

Ранее Николай Фоменко пристыдил звезд за жалобы на безденежье.

Фото: Instagram / lazarevsergey