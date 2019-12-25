Николай Фоменко пристыдил звезд за жалобы на безденежье

Артист считает это "нетактичным".

Российский актер кино и дубляжа Николай Фоменко прокомментировал заявления звезд российского шоу-бизнеса, которые жалуются на безденежье в период пандемии коронавируса. Артист считает это "нетактичным". Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Фоменко отметил, что многие драматические артисты, чьи спектакли переносятся, а работы нет, подобные заявления не делают. "Просто разная культура, школа, воспитание, ценности", - заявил он.

Актер уверен, что если ты ничего не создал, а только "в перьях скакал туда-обратно", продай перья, но не проси помощи у государства.

Пандемия коронавируса также повлияла на жизнь Фоменко. Впервые за всю жизнь он целый месяц просидел дома, и считает это потрясающим временем. Семья Фоменко полонстью соблюдает все рекомендации врачей и не забывает о перчаточно-масочном режиме.

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Фото: Instagram / nfomenkoofficial