Аналитики сходятся во мнении, что такая ситуация сложилась впервые.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа. Об этом говорят данные от Федеральной таможенной службы и Центробанка.

Отмечается, что российские компании в мае и апреле продали в заграничные государства 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.

"Газпром" же, обладающий естественной монополией на экспорт газа, смог заработать на "голубом топливе" 2,4 миллиарда долларов за тот же период. Это минимальная сумма с 2002 года.

Аналитики сходятся во мнении, что такая ситуация сложилась впервые, так как с 1994 года экспорт газа приносил больше прибыли, чем экспорт золота.

Ранее в Швейцарии пассажир поезда оставил мешок с золотом.