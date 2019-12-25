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В Швейцарии пассажир поезда оставил мешок с золотом
Сегодня, 8:08
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MShaffter

В Швейцарии пассажир поезда оставил мешок с золотом

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Полиция дала объявление после того, как не смогла найти хозяина своими силами.

В Швейцарии полиция ищет хозяина 3 кг золота.

Пассажир поезда на перегоне между Санкт-Галленом и Люцерном оставил в вагоне 3 кг мешок с золотом, сообщает Daily Mail. Стоимость золота 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллионов рублей). Золото было оставлено в поезде еще в октябре прошлого года. Все это время полиция своими силами разыскивала забывчивого хозяина, но смогла.

Теперь дано объявление. Уточняется, у хозяина золота есть еще 5 лет, что вернуть себе драгоценный мешок.

Фото: pixabay.com

 

Теги: мешок золота, мировые новости, новости в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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