В Швейцарии пассажир поезда оставил мешок с золотом

Полиция дала объявление после того, как не смогла найти хозяина своими силами.

В Швейцарии полиция ищет хозяина 3 кг золота.

Пассажир поезда на перегоне между Санкт-Галленом и Люцерном оставил в вагоне 3 кг мешок с золотом, сообщает Daily Mail. Стоимость золота 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллионов рублей). Золото было оставлено в поезде еще в октябре прошлого года. Все это время полиция своими силами разыскивала забывчивого хозяина, но смогла.

Теперь дано объявление. Уточняется, у хозяина золота есть еще 5 лет, что вернуть себе драгоценный мешок.

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