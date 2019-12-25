Доходы Петербурга за полгода выросли на 70 млрд рублей

Профицит по итогам шести месяцев составил 25 млрд рублей.

Доходы Петербурга за первые шесть месяцев текущего года увеличились на 70 млрд рублей (23%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры привел губернатор Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

За первые полгода в доходную часть городского бюджета поступили 364 млрд рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 121,3% и составили 152 млрд рублей. Доходы городского бюджета по налогу на прибыль увеличились на 120,5% - до 110,2 млрд рублей.

Собственные доходы города выросли на 26%, что выше среднего показателя России. Профицит по итогам шести месяцев составил 25 млрд рублей.

Ранее была названа сумма, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге.

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