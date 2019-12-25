  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей
Сегодня, 15:06
150
IRINA_CHALKINA

Доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей

0 0

В первую очередь дополнительные средства планируется потратить на мероприятия Адресной инвестиционной программы.

В Петербурге одобрили новую поправку губернатора Александра Беглова, которая увеличивает расходы города на 29,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Так, в 2020 году доходы городского бюджета возрастут на 29,8 миллиарда рублей, составив в целом почти 640 миллиардов рублей. Отмечается, что после поправки дефицит бюджета сократится на 20,7 миллиарда рублей.

Дполонительные средства направят на поддержку медицины, на мероприятия Адресной инвестиционной программы и на социальную помощь. 

Ранее мы сообщали о том, что депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов.

Фото:Piter.TV

Теги: беглов, бюджет петербурга, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 15:55

Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за поправка. Как и за счет чего планируется пополнить бюджет на 29,8 млрд.руб.? С уважением, Дина

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии