Доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей

В первую очередь дополнительные средства планируется потратить на мероприятия Адресной инвестиционной программы.

В Петербурге одобрили новую поправку губернатора Александра Беглова, которая увеличивает расходы города на 29,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Так, в 2020 году доходы городского бюджета возрастут на 29,8 миллиарда рублей, составив в целом почти 640 миллиардов рублей. Отмечается, что после поправки дефицит бюджета сократится на 20,7 миллиарда рублей.

Дполонительные средства направят на поддержку медицины, на мероприятия Адресной инвестиционной программы и на социальную помощь.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов.

Фото:Piter.TV