Доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей

В Петербурге одобрили новую поправку губернатора Александра Беглова, которая увеличивает расходы города на 29,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.
Так, в 2020 году доходы городского бюджета возрастут на 29,8 миллиарда рублей, составив в целом почти 640 миллиардов рублей. Отмечается, что после поправки дефицит бюджета сократится на 20,7 миллиарда рублей.
Дполонительные средства направят на поддержку медицины, на мероприятия Адресной инвестиционной программы и на социальную помощь.
Ранее мы сообщали о том, что депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов.
Фото:Piter.TV
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Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за поправка. Как и за счет чего планируется пополнить бюджет на 29,8 млрд.руб.? С уважением, Дина