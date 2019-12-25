Доходы "Газпрома" от экспорта газа в первом полугодии выросли до $20 млрд

Показатель на 72,9% превышает уровень аналогичного периода 2020 года.

Доходы ПАО "Газпром" от экспорта природного газа в первом полугодии составили $20 млрд, это на 72,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие показатели следуют из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении экспорт природного газа за шесть месяцев составил 108,4 млрд кубометров. Это на 15,3% превышает показатель минувшего года.

Ранее сам "Газпром" неоднократно сообщал об увеличении экспорта. Основной причиной стали зимние морозы и прохладная весна в Европе.

В июне доход газового гиганта от экспорта составил $3,556 млрд, показатель на 11,6% выше майского. В натуральном выражении поставки природного газа за рубеж в июне сложились в объеме 15,7 млрд кубических метров, на 1,3% меньше, чем в мае.

Как сообщало ранее Piter.tv, Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе "Газпрома" в Уренгое.

Фото: gazprom.ru