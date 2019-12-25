Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе "Газпрома" в Уренгое

Пожар на заводе в Ямале сказался на прокачке газа в Европу.

Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга. Напомним, что накануне на производстве по подготовке конденсата к транспорту произошла аварийная ситуация. Сейчас устанавливаются ее последствия в сфере объемов добычи, переработки и транспортировки газа в Европу.

Идет анализ причин и последствий аварии. пресс-служба "Газпрома" ТАССу

На заводе 5 августа в ЯНАО был зафиксирован пожар. Объект под Новым Уренгоем относится к компании "Газпром переработка" и является основным изготовителем продуктов переработки углеводородного сырья в регионе. Скорость прокачки газа по трубопроводу из-за аварии упала более чем в два раза. В период с 18 часов вечера до 7 часов утра прокачка упала до менее одного кубометра в час. Такую статистику передают представители оператора Gascade. Сейчас прокачка газа в Европу составляет порядка 1,5 млн кубометров в час.

На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО