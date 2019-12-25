Доходы Беглова сократились в 1,5 раза с момента получения должности губернатора

Супруга главы Петербурга наоборот стала богаче в прошлом году.

В пятницу, 7 августа, на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга появилась декларация о прошлогодних доходах и расходах губернатора Александра Беглова. Согласно документу, за 2019 год городской глава заработал 3,8 миллиона рублей: при этом, 2 года назад его доходы были в полтора раза больше – 6,1 миллион рублей.

В перечень губернаторского имущества по-прежнему входят несколько участков земли, квартира и разрушенный дом. Что касается супруги руководителя , то ее доходы наоборот увеличились с сравнении с 2018 годом. За 2019 она заработала 10,2 миллиона рублей против 4,4 миллионов двухлетней давности.

Отметим, что в 2018 году Беглов занимал должность полпреда президента в СЗФО.

Ранее мы рассказали о том, что Беглов призвал выпускников с максимальными баллами ЕГЭ строить карьеру в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / a_beglov