Беглов призвал выпускников с максимальными баллами ЕГЭ строить карьеру в Петербурге

Встреча прошла в Смольном.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с выпускниками школ, которые получили по результатам ЕГЭ 200 и 300 баллов. На встрече также присутствовали ректоры городских вузов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

Градоначальник отметил, что образовательный процесс в период пандемии нарушился, однако это не помешало ребятам достойно сдать экзамены. Более того, число стобалльников в 2020 году увеличилось. Если в прошлом году максимальный балл получили 563 выпускника, то в этом - 579. Некоторые из них сдали на 100 баллов все три предмета. Есть и те, кто получил почти 400 баллов за 4 предмета.

Любому таланту в нашем городе найдётся место. Вы очень нужны Санкт-Петербургу! Учитесь в родном городе и делайте здесь карьеру. призвал Беглов.

Ранее стало известно, что часть вузов начнет обучение в дистанционном формате.

Фото: gov.spb.ru