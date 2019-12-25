Смольный намерен повысить доход от использования госимущества

Также в перспективе рассматривается борьба с должниками и новый расчёт арендной платы объекты недвижимости: она будет базироваться на кадастровой стоимости.

В Северной столице намерены поработать над расчётом аренды по кадастру и оптимизацией льгот. Так, Смольный планирует сократить категории граждан, имеющих право на имущественные преференции, и повысить стоимость объектов, выкупаемых собственниками зданий и земельных участков. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на поручение губернатора Петербурга.

Также в перспективе рассматривается борьба с должниками и новый расчёт арендной платы объекты недвижимости: она будет базироваться на кадастровой стоимости.

Аналитики полагают, что расчёт арендной платы за пользование участками и зданиями на основе кадастровой стоимости приведёт к большому числу судебных исков, оспаривающих такие решение. Судя по информации комитета имущественных отношений (КИО), в 2021 году от сдачи в аренду нежилого фонда в бюджет Петербурга поступило 3,67 млрд рублей, а от сдачи земельных участков в аренду — 7,82 млрд рублей. Эти показатели за 2022-ой составили 3,7 млрд и 8,72 млрд соответственно, а за первую половину этого года — 1,74 млрд и 4,81 млрд соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в августе в Петербурге наблюдается существенный рост цен на съёмные квартиры.

Фото: Piter.TV