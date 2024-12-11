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Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

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По его словам, экономическая ситуация в Молдавии становится только хуже.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал нынешнее правительство республики уйти в отставку. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Додона, экономическая ситуация в Молдавии становится только хуже, а народ нищает. Он подчеркнул, что в предвыборную кампанию президент Майя Санду и ее партия обещали улучшения, но "на деле этого не происходит".

Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть.

Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Ранее Госдеп прокомментировал итоги референдума в Молдавии.

Видео: Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон

Теги: игорь додон, молдавия, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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