Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал нынешнее правительство республики уйти в отставку. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Додона, экономическая ситуация в Молдавии становится только хуже, а народ нищает. Он подчеркнул, что в предвыборную кампанию президент Майя Санду и ее партия обещали улучшения, но "на деле этого не происходит".
Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть.
Игорь Додон, экс-президент Молдавии
Ранее Госдеп прокомментировал итоги референдума в Молдавии.
Видео: Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон
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