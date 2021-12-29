Додон прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний по делу о хищении

Экс-президенту страны могут предъявить обвинение в коррупционной сделке.

Бывший президент Игорь Додон прибыл в генеральную прокуратуру Молдавии для дачи показаний по уголовному делу о хищении. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Известно, что политику могут быть предъявлены обвинения по подозрению в участии мошеннической коррупционной схеме.

Напомним, что Генеральная прокуратура республики ждала Додона 27 декабря для дачи показаний. Расследование связано со схемой закупки электроэнергии при помощи местного предприятия Energocom. Позже в надзорном ведомстве решили перенести приход экс-президента на 29 число. Сейчас Додон находится в помещении вместе со своим адвокатом.

Уголовное дело связано с ситуацией, которая произошла в 2008 году. Тогда руководство компании Energocom якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики и национального агентства по регулированию энергетики, а также лицами из-за границы. Участники сделки необоснованно покупали ресурсы по завышенным ценами присваивали себе разницу. Ущерб для государства составил около 12 млн долларов.

Додон: отношения Молдавии и России значительно ухудшились.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости