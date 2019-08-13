Дочь насмерть задавила отца-рыбака  на дамбе в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на 118-ом км КАД.

Вечером 12 августа на петербургской дамбе произошло смертельное ДТП. Автоледи на Lada задавила своего отца после того, как в ее автомобиль врезался Citroen. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Происшествие случилось на 118-ом км КАД. 28-летняя девушка остановилась в крайне правом ряду, чтобы забрать 51-летнего отца с рыбалки. В этот момент в отечественный автомобиль врезалась иномарка. Lada по инерции наехала на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Также на снимках, опубликованных в сети, можно увидеть, что в аварии сильно пострадал Citroen. Автомобиль получил значительные повреждения и перевернулся на крышу. О состоянии водителя информации нет.

Стоит отметить, что остановка автомобилей на автомагистралях запрещена ПДД. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 тысячи рублей. По данным "Автодора", в 2018 году из 388 человек, погибших в ДТП на федеральных трассах, 59 стали жертвами наезда на остановившееся авто.

Ранее мы писали, что иномарка столкнулась с бетономешалкой на Маршала Блюхера.

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