"Был человеком жестоким": дочь Успенского попросила не называть его именем литературную премию

"Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно".

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская выступила с открытым письмом в адрес Российской государственной детской библиотеки с просьбой не называть в честь ее отца литературную премию. Об этом сообщило издание "Собеседник".

В своём письме Татьяна пишет, что отец был "человеком жестоким, прибегал к домашнему насилию".

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной). Татьяна Успенская, дочь писателя

Также дочь писателя отметила, что у него были проблемы с алкоголем, и что он был сторонником секты Викторы Столбуна. Успенская написала, что отец знал об избиениях детей в этой секте, но он все равно восхищался их идеями.

Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями, он не сумел преодолеть свои человеческие пороки. Татьяна Успенская

Имя писателя хотят присвоить премии "Большая сказка", которая выдается автором за приобщение подростков и детей к литературному обществу.

Эдуард Успенский – автор детских книг, телеведущий. Он придумал таких персонажей, как крокодил Гена и Чебурашка, дядя Фёдор, пес Шарик и кот Матроскин, почтальон Печкин и братья Колобки. Сам писатель умер в 81 год в августе 2018.

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Фото: Российская государственная детская библиотека