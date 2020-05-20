Дочь Даниила Гранина подаёт в суд на авторов фильма "Блокадный дневник"

«Блокадный дневник» был снят при поддержке Фонда кино, Минкульта и Российского военно-исторического общества (РВИО), председателем которого является помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Дочь писателя Даниила Гранина Марина Гранина собирается подать в суд на режиссёра фильма "Блокадный дневник" Андрея Зайцева за нарушение авторских прав. Об этом Марина Гранина рассказала "Открытым медиа".

Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда и самой тяжёлой первой зиме 1941−1942 годов, он основан на произведениях писателей Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневниках блокадников. Претензия Граниной состоит в том, что никто не спрашивал у неё разрешения на использование фрагментов из книг Гранина. После смерти Даниила Гранина (2017 год), права на использование его произведений принадлежат семье писателя.

"Блокадный дневник" был снят при поддержке Фонда кино, Минкульта и Российского военно-исторического общества (РВИО). На производство фильма Фонд кино выделил 65 млн рублей.

Марина Гранина, как и многие зрители, оказалась разочарована показанными в трейлере кадрами.

От фильма веет какой-то жутью и фальшью. Вот этот кусок, который они так фальшиво показывают, его нет у Гранина в книге и нет у Ольги Берггольц. Марина Гранина, дочь писателя

Гранина даже специально позвонила Наталье Соколовской, которая является специалистом по дневникам Берггольц. Она подтвердила, что в дневниках нет показанной в трейлере сцены. В это же время дочь Гранина сказала, что нужно посмотреть весь фильм, чтобы судить, хороший он или плохой.

Ранее в интервью "Российской газете" режиссер Андрей Зайцев рассказал, что тема блокады для него святая, и он никогда бы не позволил себе глумиться или искажать подвиг защитников города. Он отметил, что никогда не позволил бы себе никаких фантазий на тему блокады Ленинграда.

Премьеру фильма "Блокадный дневник" перенесли на следующий год.

Видео: YouTube/ ПРОвзгляд