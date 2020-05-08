Премьеру фильма "Блокадный дневник" перенесли на следующий год

Фильм планировалось представить в мае 2020 года.

Выход драмы "Блокадный дневник", основанной на произведениях Даниила Гранина, Ольги Берггольц и воспоминаниях и дневниках блокадников, выйдет в прокат 27 января 2021 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил режиссер картины Андрей Зайцев.

Изначально фильм планировалось представить в мае этого года, но из пандемии коронавируса премьеру пришлось перенести.

События, представленные в фильмы, происходили в первую блокадную зиму. По сюжету, молодая женщина, которая только что похоронила мужа, пешком идет через весь Ленинград к отцу, чтобы увидеть его в последний раз. С помощью компьютерной графики в картине воссоздан блокадный Ленинград - таким, каким его еще никогда не видел мировой зритель.

Главные роли в ленте сыграли Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Александра Гранина, Василина Маковцева и другие актеры.

СМИ расскажут петербуржцам о воздушном куполе блокадного Ленинграда.

Видео: YouTube/ ПРОвзгляд